Eski Fenerbahçeli Nazım Sangare Süper Lig ekibine imza attı!

Kaynak: AA
Eski Fenerbahçeli Nazım Sangare Süper Lig ekibine imza attı!

Son olarak Göztepe forması giyen Nazım Sangare'nin yeni takımı belli oldu. Başarılı oyuncu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaizantep FK'ya imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre, sağ kanat oyuncusu Nazım Sangare, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Marco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indiMarco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indi

b-002.jpeg

Galatasaray ile Davinson Sanchez anlaşamadı! Yönetim neye uğradığını şaşırdı: Öyle bir şey istedi ki...Galatasaray ile Davinson Sanchez anlaşamadı! Yönetim neye uğradığını şaşırdı: Öyle bir şey istedi ki...

Nazım Sangare'nin 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen açıklamada, "Nazım Sangare'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok olduGalatasaray'da Victor Osimhen talihsizliği! Evdeki hesap çarşıya uymadı: Duyanlar şok oldu

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Kimse bunu beklemiyordu: Daha sezon başlamadan...

Beşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indiBeşiktaş'tan KAP geldi! Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a indi

Fenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistikFenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistik

Son Haberler
Gazeteci Levent Gültekin’den çarpıcı iddia: CHP rehin mi alındı?
Gazeteci Levent Gültekin’den çarpıcı iddia: CHP rehin mi alındı?
Sürücüsüz traktör dönemi başladı! Direksiyonsuz ekim
Sürücüsüz traktör dönemi başladı! Direksiyonsuz ekim
İsrail ile Mısır arasında dev anlaşma! 35 milyar dolarlık gaz ihracatı
İsrail ile Mısır arasında dev anlaşma! 35 milyar dolarlık gaz ihracatı
Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...
Galatasaray Gaziantep maçının kamp kadrosunu açıkladı! Mauro Icardi ve Victor Osımhen...
Uykunun şifresi çözülüyor! Gizem aydınlanıyor
Uykunun şifresi çözülüyor! Gizem aydınlanıyor