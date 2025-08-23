Eski Galatasaraylı hastaneden gelen haberle yıkıldı!

Kaynak: Haber Merkezi
Eski Galatasaraylı hastaneden gelen haberle yıkıldı!

Kısa bir süre Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Serge Aurier için olumsuz bir gelişme yaşandı. Fildişi Sahilli oyuncu, tedavi göreceği için 6 ay forma giyemeyecek.

Galatasaray kariyerinin ardından bir yıl kulüpsüz kalan ve bu yaz transfer döneminde Persepolis'e imza atan Serge Aurier, yeni kulübünde ilk maçına çıkmadan önce büyük bir şok yaşadı.

İran medyasında yer alan habere göre; Fildişili futbolcuda Hepatit B tespit edildi. Hastalığı nedeniyle tedavi görecek 32 yaşındaki futbolcu, 6 ay forma giyemeyecek.

Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...Jose Mourinho bombası! Yeni takımını duyurdular: Fenerbahçe Benfica'ya elenirse...

c0e4eb4f5949283fb80472ba71ec319665d198b6e08318e93a8575cc044177d5-1200-675.jpg

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesiTransferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

Serge Aurier, Persepolis ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

2024-2025 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Aurier, sarı-kırmızılılarda 4 maçta süre bulmuştu.

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklamasıGalatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Pep Guardiola'dan Ederson açıklaması

Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"

Fenerbahçe ligde ilk 3 puanının peşinde! 2 eksik varFenerbahçe ligde ilk 3 puanının peşinde! 2 eksik var

Son Haberler
Atatürk’ün Kalecik’e gelişinin 100. yılı coşkuyla kutlandı
Atatürk’ün Kalecik’e gelişinin 100. yılı coşkuyla kutlandı
Mahalleli yakaladı dayak attı
Mahalleli yakaladı dayak attı
Mağaranın sır dolu fısıltıları!
Mağaranın sır dolu fısıltıları!
Ortam çok gerilmişti! Tanju Özcan Fenerbahçe'den özür diledi
Ortam çok gerilmişti! Tanju Özcan Fenerbahçe'den özür diledi
Kütahya’da siber güvenlik seminerleri
Kütahya’da siber güvenlik seminerleri