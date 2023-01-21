22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’dan kritik mafya uyarısı 'Bir siyasetçi bir yeraltı dünyası figürü ile poz veriyor

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’dan kritik mafya uyarısı 'Bir siyasetçi bir yeraltı dünyası figürü ile poz veriyorsa orada bürokrasi çalışmaz'

İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına katıldı. Tantan: "Bir siyasetçi yer altı dünyasından bir isimle aynı karede poz verirse orada bürokrasi çalışmaz." dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 23:13
Takip Et

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’dan kritik mafya uyarısı “Bir siyasetçi bir yeraltı dünyası figürü ile poz veriyorsa orada bürokrasi çalışmaz"

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’dan kritik mafya uyarısı 'Bir siyasetçi bir yeraltı dünyası figürü ile poz veriyorsa orada bürokrasi çalışmaz'
+
Aa
-

İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan Halk TV’de yayınlanan Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Tantan, “Bir siyasetçi düşünün ki cezaevinde veya dışarıda halkın bildiği bir yer altı dünyası figürü ile aynı karde poz veriyorsa orada bürokrasi çalışmaz. Ne polis teşkilatı ne de hakim ve savcılar çalışır” dedi.

Tantan, İsmail Küçükkaya’nın “Önemli ve toplumda karşılığı olan insanların, figürlerin, siyasilerin bu tarz (Mafya) kişilerle fotoğraf vermeleri bürokrasiyi mi engelliyor?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Hizmet içinde çalışan polisin, istihbarat teşkilatının, hakim ve savcının karar verme merciinde uygulamada sıkıntı yaratabiliyor. Uygulamalarda bir sürü örnek var. Emniyet memuru görev değişikliğine uğradı. Eskiden baktığımızda polis teşkilatı uluslararası alanda 5-6 ülkeyle beraber uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına katılıyordu. Ülkeler arasındaki samimiyetten işbirliği yapılırdı. Şimdi güven kalmadığı için bu çalışmalar yapılamıyor. Televizyonda hiç böyle bir çalışma duymuyoruz”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ne Mutlu TÜRKÜM Diyene
22.01.2023 00:08
aday belli karar net diyende poz verende  
 
Ankaralı
22.01.2023 00:05
Bir siyasetçi düşünün cezaevinde veya dışarıda halkın bildiği bir yer altı dünyası figürü ile aynı karede poz veriyorsa orada bürokrasi çalışmaz.Ne polis teşkilatı ne hakim-savcılar çalışır.DOĞRU SÖZ.  
 
SAYGI VE SEVGILERİMİZLE .🇹🇷
22.01.2023 00:02
ÇOK DEĞERLİ VE ÇOK KIYMETLİ.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
2
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
3
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
4
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
5
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Başka çocukları da istismar etmiş. Tarikat vakfındaki istismar skandalı büyüyor
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
6
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Jesus'un Fenerbahçe'den ne zaman ayrılacağını açıkladı. Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin içinde neler olduğunu yazdı
﻿Bayern Münih'e Leipzig freni
7
﻿Bayern Münih'e Leipzig freni
﻿Bayern Münih'e Leipzig freni
﻿Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Silahlı saldırıya uğrayan arkadaşını kucağında taşıdı
﻿Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
﻿Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
﻿Ay’a ayak basan astronot 93 yaşında dördüncü kez evlendi
﻿Beşiktaş açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
﻿Beşiktaş açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
﻿Beşiktaş açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı
﻿El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı
﻿El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı
﻿El freni çekilmeyi unutulan araç paniğe neden oldu. O anlar kameraya böyle yansıdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.