Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’dan kritik mafya uyarısı “Bir siyasetçi bir yeraltı dünyası figürü ile poz veriyorsa orada bürokrasi çalışmaz"

İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan Halk TV’de yayınlanan Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Tantan, “Bir siyasetçi düşünün ki cezaevinde veya dışarıda halkın bildiği bir yer altı dünyası figürü ile aynı karde poz veriyorsa orada bürokrasi çalışmaz. Ne polis teşkilatı ne de hakim ve savcılar çalışır” dedi.

Tantan, İsmail Küçükkaya’nın “Önemli ve toplumda karşılığı olan insanların, figürlerin, siyasilerin bu tarz (Mafya) kişilerle fotoğraf vermeleri bürokrasiyi mi engelliyor?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Hizmet içinde çalışan polisin, istihbarat teşkilatının, hakim ve savcının karar verme merciinde uygulamada sıkıntı yaratabiliyor. Uygulamalarda bir sürü örnek var. Emniyet memuru görev değişikliğine uğradı. Eskiden baktığımızda polis teşkilatı uluslararası alanda 5-6 ülkeyle beraber uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına katılıyordu. Ülkeler arasındaki samimiyetten işbirliği yapılırdı. Şimdi güven kalmadığı için bu çalışmalar yapılamıyor. Televizyonda hiç böyle bir çalışma duymuyoruz”