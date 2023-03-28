Tantan'ın tarihi HÜDA PAR ve Bahçeli açıklamasına MHP mahalle ağzıyla cevap verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasından sonra,"Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur." dedi.



"HÜDA PAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ İSTİYOR"

Bunun üzerine Sözcü TV'ye konuk olan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi:



"Terör örgütleri kurulurken partileri olmaz, partiler sonradan kurulur. Bahçeli HÜDAPAR ile Hizbullah ilişkisini kabul etmiyor ama HÜDA PAR parti programında Türk kimliğini, bayrağını reddediyor, Kürt kimliğini öne çıkarıyor, özerklik istiyor hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni istiyor. Biz ülkemizin geçmiş ve geleceğine sahip çıkmak için mücadele ediyoruz. Sayın Gaffar Okkan'ın, diğer polislerimizin şehit edilmesinde görev almış bu vahşi örgütün eylemlerini izleyen Bahçeli değil miydi? Bu örgütün bazı elemanları bir takım yasal düzenlemelerle affa tabi tutulmuşsa ve HÜDAPAR kuruluşunda görev almışsa bu parti ile örgütün bağlantısı olmadığını mı gösterir?



PKK ve HÜDAPAR'ın talepleri aynı. Onların Türkiye'den taleplerinin ne olduğu belli. Partileşme süreçleri de bu iktidar dönemine rastlıyor. Bahçeli'nin bunları konuşması lazım. 25 Mart'ta Mora Katliamı'nı, oradaki Türklerin katledilmesini kutlayan bir iktidarla nasıl yan yana gelebiliyor? Buna cevap versin. Bütün bunları bilen sayın Bahçeli, Balkanlar'daki Türk kimliğini inkar eden bu ittifakta nasıl bulunabiliyor? Bahçeli beni açıklamaya davet etti, şimdi ben de ona soruyorum, neden?



Ben devlet disiplini içerisinde, milletimin ve ülkemin varlığını sahiplenmek adına, halkın bilgilenmesi için konuşuyorum. Bunun için mücadele ettim ve edeceğim, kimse de beni engelleyemez. Hizbullah bir terör örgütüdür. HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğunu kabul etmemektedir. O örgüt mensuplarının avukatlığını neden üstlendiler? Kim yaptırdı? Neden HÜDA PAR takipçi kazanmak için hala camileri kullanıyor?"



SEMİH YALÇIN: "BOŞUNA TANTANA YAPMA"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter üzerinden yayınladığı mesaj ile, Sadettin Tantan'a karşı yanıt verdi: "MHP'ye muhalefet edebilmek uğruna CHP'nin kurşun askerine dönüşen çok sayıda siyaset atığından biri de Sadettin Tantan. Yememiş içmemiş, Sayın Genel Başkanımıza saldırmış. İçinde biriken bütün erik kurularını dökmüş biçare... Sadettin Tantan boşuna tantana yapmasın. Tatava da yapmasın. Gitsin, katiller sürüsü PKK'nın CHP ve zillet bağlaşıkları marifetiyle meşrulaştırılmasına karşı çıksın. Aksi takdirde bölücü terör örgütünün siyasi kanadına zımnen destek vermiş olacak! İYİ PARTİ Müdiresi Meral Akşener ve Sadettin Tantan; İçişleri Bakanlığı görevi yapmalarına rağmen, siyasi ihtirasları ve çapsızlıkları yüzünden millet düşmanlarının saflarına savrulan bahtsızlara manidar iki örnek."





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