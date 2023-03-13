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Evli sevgilisi tarafından darp edildi. Eski Kısmetse Olur yarışmacısıydı

Kısmetse Olur Melis Buse Betkayan, evli olan Tiktok fenomeni sevgilisiyle olaylı şekilde ayrıldı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 17:49
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Eski Kısmetse Olur yarışmacısıydı. Melis Buse Betyakan evli sevgilisi tarafından darp edildi.

Evli sevgilisi tarafından darp edildi. Eski Kısmetse Olur yarışmacısıydı
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Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu.

Değişimiyle gündem olan ünlü fenomen şimdi de özel hayatı ile konuşulmaya başladı.

Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, sevgilisi tarafından evininin basılıp darbedildiğini söyledi.

Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan, yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.

Sevgilisi evli

Reşit Bozdağ evli olması nedeniyle tepkilerin hedefi olan Betkayan'ın, Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması şöyle:

'RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darbetti. Telefonumu alıp gitti, polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem Instagram'da hem de TikTok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey var ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.'

 

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