Evli sevgilisi tarafından darp edildi. Eski Kısmetse Olur yarışmacısıydı

Evlilik programı Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melis Buse Betkayan, yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olmuştu.

Değişimiyle gündem olan ünlü fenomen şimdi de özel hayatı ile konuşulmaya başladı.

Betkayan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, sevgilisi tarafından evininin basılıp darbedildiğini söyledi.

Serbest Hoca olarak bilinen Reşit Bozdağ isimli fenomen ile birlikteliğini sonlandırdığını da dile getiren Betkayan, yaşadığı şiddeti açık açık paylaştı.

Sevgilisi evli

Reşit Bozdağ evli olması nedeniyle tepkilerin hedefi olan Betkayan'ın, Instagram sayfası üzerinden yayınladığı açıklaması şöyle:

'RB isimli şahıs ile yollarımı ayırdığımı bugün duyurmuştum. O yazıyı paylaştıktan sonra evimi basıp beni darbetti. Telefonumu alıp gitti, polis yardımıyla telefonumu geri aldım. Herkesi takipten çıkmış bazı kişileri de engellemiş. Hem Instagram'da hem de TikTok hesabımdan size anlatmak istediğim çok şey var ama sessizliği seçiyorum. Kendisiyle hukuki sürecim başlamıştır.'