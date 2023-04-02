'Kısmetse Olur' Melis erkek arkadaşını darp etti. Hem dayak yedi hem videoya çekti

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Raşit Bozdağ'dan şiddet gördüğünü söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunan Kısmetse Olur eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan, saatler sonra barışarak ilişkisine devam etmişti.

Genç kadın bir kez daha yollarını ayırma kararı aldığı sevgilisine şiddet uyguladığı görüntülerle gündeme geldi.

ABAJUR İLE SALDIRDI

Raşit Bozdağ, Instagram hesabından bir dargın bir barışık olduğu Melis Buse Betkayan'ın kendisine küfür ve hakaretler savurarak kafasına abajur ile vurduğu anları paylaştı. Bozdağ, görüntüleri "Geçen sefer de böyle oldu ama ispatlayamadım için herkes ona inandı. Ben hiç yorum yapmayacağım. Tüm Türkiye görsün, izlesin kimin ne olduğunu" notunu düştü.

"KURTULDUM, BENDEN AÇIKLAMA BEKLEMEYİN"

Melis Buse Betkayan ise görüntülerin ardından "Kurtuldum. Bugün geriye kalan hayatımın ilk günü" dedi. Bu süreçle ilgili kimseyle konuşmak istemediğini söyleyen Betkayan, "Kimse benden hiçbir açıklama beklemesin. Bu konu hakkında sonsuza kadar sessizliğimi koruyacağım" dedi.

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Betkayan, geçtiğimiz haftalarda kanayan kulağının fotoğrafını yayınlayarak sevgilisi Raşit Bozdağ'dan şiddet gördüğünü söylemişti. İlişkisini bitiren ve yasal yollara başvurduğunu söyleyen Melis Buse Betkayan, olaydan saatler sonra sevgilisiyle barışmış ve mutluluk pozlarını paylaşmıştı.