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  • Tuğçe Kazaz konuşma yapıyor kalabalık tekbir getiriyor. Nasıl bir döneme denk geldik Allah'ım

Tuğçe Kazaz konuşma yapıyor kalabalık tekbir getiriyor. Nasıl bir döneme denk geldik Allah'ım

Sürekli din değiştirmesiyle gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, mitingde yaptığı konuşmada LGBTİ+'lara savaş ilan etti. Kazaz, “Artık Müslüman için sadece ibadet etme dönemi değil; uyanma, harekete geçme, savaşma zamanı” dedi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:34
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Eski manken Tuğçe Kazaz konuşma yapıyor kalabalık tekbir getiriyor. Nasıl bir döneme denk geldik Allah'ım

Tuğçe Kazaz konuşma yapıyor kalabalık tekbir getiriyor. Nasıl bir döneme denk geldik Allah'ım
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Fikirde Birlik ve Mücadele Platformunun organizasyonunda, 150'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İstanbul'da "Büyük Aile Buluşması" yapıldı. 
LGBT karşıtı etkinlikte konuşan Tuğçe Kazaz, dünyanın ahir zamandan geçtiğini, Müslüman için sadece ibadet etme dönemi olmadığını söyledi. 

Hiçbir şekilde LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini hedef almayacaklarının altını çizen Kazaz, "Allah yeryüzünde bir duruma müdahale ettiyse bu mutlaka bir mükafat içindir. Allah, neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığın biteceğini bildiği için. Allah bize 'LGBT'li bireyleri siz cezalandırın' demedi. Allah 'Bunu tebliğ edin, uyarın, kınayın.' dedi." şeklinde konuştu.

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NECİP
20.09.2022 11:43
Tuğçe Kazaz din değiştirip Hıristiyan olmuştu şimdi de müslüman cemate vaaz veriyor yanlış olan birde Papaz kıyafeti giyip vatandaşın günah çıkartsaydı beyler laik Cumhuriyette din tücarlığı yapmayın  
 
sb
20.09.2022 11:41
Bunu oraya çıkaran organize edene bakmak lazım, sonuçta bunlar kürdan gibidir dişini karıştıran bi kenara atar.  
 
E
20.09.2022 11:36
Müslümanlığı savunmak bunlara kaldıysa vay halimize ayrıca herkes rahat olsun Allah'ın dini orada ve birşey olmaz  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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