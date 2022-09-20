Tuğçe Kazaz konuşma yapıyor kalabalık tekbir getiriyor. Nasıl bir döneme denk geldik Allah'ım

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformunun organizasyonunda, 150'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İstanbul'da "Büyük Aile Buluşması" yapıldı.

LGBT karşıtı etkinlikte konuşan Tuğçe Kazaz, dünyanın ahir zamandan geçtiğini, Müslüman için sadece ibadet etme dönemi olmadığını söyledi.

Hiçbir şekilde LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini hedef almayacaklarının altını çizen Kazaz, "Allah yeryüzünde bir duruma müdahale ettiyse bu mutlaka bir mükafat içindir. Allah, neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığın biteceğini bildiği için. Allah bize 'LGBT'li bireyleri siz cezalandırın' demedi. Allah 'Bunu tebliğ edin, uyarın, kınayın.' dedi." şeklinde konuştu.