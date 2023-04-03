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Tuğçe Kazaz takipçisini şikayet etti. Soluğu adliyede aldı

Eski model Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından kendisine küfürler yağdıran bir takipçisi hakkında şikâyette bulundu. Umut T. isimli takipçinin yazdığı kötü yorumlar sebebiyle kendisini olumsuz hissettiğini belirten Kazaz, soluğu savcılıkta aldı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:45
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Tuğçe Kazaz küfürlü yorumu affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

Tuğçe Kazaz takipçisini şikayet etti. Soluğu adliyede aldı
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Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren ünlü model Tuğçe Kazaz, kendisine yönelik küfürlü paylaşımlarda bulunan bir takipçisini affetmedi. Kazaz, Avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi vererek Umut T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞEREF VE HAYSİYETİNİ ZEDELEDİĞİNİ BELİRTTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Tuğçe Kazaz takipçisi Umut T.'nin sosyal medyadan kendisine yönelik küfürlü söylemlerde ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürerek Umut T.'nin şahsını kastederek yaptığı kötü yorumun kendisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Gündemden düşmeyen yorumlarıyla adından söz ettiren Tuğçe Kazaz, takipçisinin küfür içerikli yazdığı kötü yorumun onur, şeref ve haysiyetini zedelediğini ve Umut T.'nin paylaşımının ifade özgürlüğünü aştığını vurguladı. Ünlü mankenin şikâyeti üzerine savcılık, konuyla ilgili harekete geçti. Tuğçe Kazaz'ın sosyal medya hesabına girerek ünlü modelin fotoğrafının altına küfür içerikli bir yorum yazan Umut T. hakkında soruşturma başlatıldı.  
 

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