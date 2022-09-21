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Korkunç kaza. Hamile olduğu öğrenildi

Adana'da TIR'ın arkadan çarptığı pikaptaki Elif Mura (34) ve ismi öğrenilemeyen bir erkek hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Mura'nın hamile olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 08:04
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Adana korkunç kaza. Hamile olduğu öğrenildi

Korkunç kaza. Hamile olduğu öğrenildi
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Kaza, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca mevkisinde meydana geldi.

K.A. yönetimindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 ND 810 plakalı pikaba sol arka tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap, sol şeride doğru sürüklendi. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pikapta ağır yaralanan Elif Mura ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı iki kişi, kaldırıldıkları hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mura'nın hamile olduğu tespit edildi. 

TIR sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.(AA)

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Selim Er
21.09.2022 08:37
Hamile Arapça, GEBE Türkçe. Bu böyle biline.  
 
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