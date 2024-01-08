Eski muhtar dehşet saçtı. Tartıştığı komşunu öldürdü eşini de yaraladı

Kaynak: Haber Merkezi
Eski muhtar dehşet saçtı. Tartıştığı komşunu öldürdü eşini de yaraladı
İzmir'de arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada eski muhtar Ş.K., komşusu Bülent Dolma'yı (50) silah ile vurarak öldürdü, eşi Emine Dolma'yı da silahla yaraladı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ildırı Mahallesi'nde besicilik işiyle uğraşan Bülent Dolma, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olduğu eski Germiyan Mahallesi muhtarı Ş.K.'nin sınırları belirlemek için yapmış olduğu duvarı traktörüyle yıkarak geçti.

KARISINI YARALADI KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Bunu fark eden Ş.K. ile Bülent Dolma arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., silahını çıkarıp, peş peşe 9 el ateş etti. Bülent Dolma yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki eşi Emine Dolma da elinden vurularak yaralandı. Emine Dolma, hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri Ş.K.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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