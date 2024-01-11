Bir kadın daha katledildi tartıştığı eşini öldürdü

Kaynak: İHA
Bir kadın daha katledildi tartıştığı eşini öldürdü
Bursa’da çiftçilik yapan bir adam, tartıştığı eşinin boğazını kesti

Bursa'nın Yılmazlar Mahallesi’nde Çiftçilik yapan Y.A. (24), isimli katil, eşi Petek A. (24) ile sözlü tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sinirlenen Y.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Petek A.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonrası Y.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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