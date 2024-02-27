Eski Süper Lig stadının her yanını çaldılar

1984 yılından 2014 yılına kadar Zeytinburnuspor'a ev sahipliği Zeytinburnu Stadyumu harabeye döndü.

2014 yılında ise stadın 42 bin metrekarelik arazisi Vakıflar Genel Meclisi'nin kararıyla Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı'na devredildi.

Vakıflar Genel Meclisi'nin kararına karşı çıkan Zeytinburnu Belediyesi kararın iptali için mahkemeye başvurdu.

2020 yılında nihai kararını açıklayan mahkeme Zeytinburnu Belediyesi’ni haklı bulsada Cennet Mekan Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'nın da arazi üzerinde hissesi olması tapu kaydı yapılamadı.

16 bin kişilik izleyici kapasitesine sahip olan stadyum şu sıralarda uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi.

Statta işe yarayan her parça ise kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.