İbrahim Üzülmez Süper Lig'e geri dönüyor. İşte yeni takımı

Geçen sezon Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran ancak Süper Lig'e çıkmayı başaramayan Eyüpspor ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez, Süper Lig'e dönüyor.

IVO VIEIRA İLE AYRILIK KARARI!

Pendikspor, son üç maçta mağlubiyet alması sonrası Portekizli teknik adam Ivo Vieira ile yollarını ayırma kararı aldı.

Vieira ile sözleşme feshi için görüşmelere başlayan Pendikspor, fesihin ardından İbrahim Üzülmez'le masaya oturacak.

2020'DE ANKARAGÜCÜ'NÜN BAŞINDAYDI

İbrahim Üzülmez, Süper Lig'de son olarak 2020 yılında Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Teknik adam, böylece 4 yıl sonra Süper Lig'e dönmüş olacak.

PENDİKSPOR KÜME HATTINDA!

Pendikspor Süper Lig'de 27 hafta sonunda 6 galibiyet ve 8 beraberlikle 26 puanla 19. sırada yer alıyor.

Pendikspor'un başında 19 maça çıkan Vieira 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 1.16 puan ortalaması yakaladı.

''NETLEŞEN BİR DURUM YOK''

Skorer'e konuşan 49 yaşındaki İbrahim Üzülmez, "Pendikspor ile ön görüşme yaptık, fikir alışverişinde bulunduk. Ancak an itibarıyla henüz netleşen bir durum yok" dedi.