Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Sürpriz karar

Mine Akcan
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Sürpriz karar
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına çıkıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Fenebrahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

ROTASYONLU KADRO

Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Osayi, Krunic, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi

İsmail Kartal, Ankaragücü karşısında rotasyonlu bir kadro tercih etti.

As kadroda yer alan Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao ve Edin Dzeko bu maçta yedek soyundu.

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