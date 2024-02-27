Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Sürpriz karar

Fenebrahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü ile karşılaşıyor.
Eryaman Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
ROTASYONLU KADRO
Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Ali Kaan, Tolga, Saponara, Morutan, Tasos, Ali Sowe
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Serdar, Bonucci, Osayi, Krunic, Zajc, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi
İsmail Kartal, Ankaragücü karşısında rotasyonlu bir kadro tercih etti.
As kadroda yer alan Livakovic, Ferdi, Djiku, Becao ve Edin Dzeko bu maçta yedek soyundu.
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