Son dakika... Süper Lig'de 27. hafta VAR kayıtları açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Süper Lig'de 27. hafta VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 27. hafta VAR konuşmalarını yayınladı

Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı.

Video, Türkiye Futbol Federasyonu YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

TFF, VAR kayıtlarının düzenli olarak yayınlanacağını açıklamıştı.

VAR kayıtları Süper Lig'de hafta bittikten bir gün sonra yayınlanacak.

Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntü karşılıklarıyla birlikte taraftarlarla paylaşılacak.

İşte Süper Lig'de haftanın VAR konuşmaları;

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA
VAR: Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Tamam. Temas anını gördüm.

VAR: Topun hareketine de bak. Şimdi bir de geniş açıdan seyrettireceğim. Arkada bir hücum oyuncusu var, hemen arkasında.

HAKEM: Tamam, hücum oyuncusu Çağlar, tamam.

VAR: Hücum evet.

HAKEM: Gördüm, teması gördüm, kolu açık, tamam. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? Direkt eline geliyor değil mi?

VAR: Hayır, hayır direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor.

HAKEM: Tamam, tamam... Kararım penaltı, kart yok. Kararım penaltı, kart yok.

GALATASARAY-ANTALYASPOR
VAR: Kadir sana... Potansiyel penaltı için incelemeye davet ediyorum.

HAKEM: Evet.

VAR: Kadir sana önce temas noktasını gösteriyorum.

HAKEM: Tamam.

VAR: Tamam, sonra yavaş hızla oynatıyorum şu anda. Şimdi normal hızda oynatacağım.

HAKEM: Topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

HAKEM: Tamam... Tamam... Tekrardan yakından oynatır mısın?

VAR: Tamam. Yakından bir daha oynatıyorum.

HAKEM: Yakından biraz yavaş, ona emin olmam lazım, yakın, yavaş.

VAR: Tamam.

HAKEM: Kırmızı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Tamam, teşekkür ederim.

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