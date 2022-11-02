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  • Leni Klum gelen tepkiler ardından sessizliğini bozdu. Annesiyle birlikte katıldığı çekimler 'uygunsuz' bulunmuştu

Leni Klum gelen tepkiler ardından sessizliğini bozdu. Annesiyle birlikte katıldığı çekimler 'uygunsuz' bulunmuştu

Leni Klum, İtalyan markası bir iç çamaşırı firması için eski süper model annesi Heidi ile objektif karşısına geçtiği için gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 01:07
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Eski süper model Heidi Klumun kızı Leni Klum. Annesiyle birlikte katıldığı iç çamaşırı çekimlerine gelen tepkilere yanıt verdi

Leni Klum gelen tepkiler ardından sessizliğini bozdu. Annesiyle birlikte katıldığı çekimler 'uygunsuz' bulunmuştu
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Kısa bir süre önce üniversite eğitimi için California'dan New York'a taşınan 18 yaşındaki Leni Klum, sosyal medya kullanıcıları tarafından başlatılan eleştiri kampanyasına yönelik tepkileri sorulduğunda , fotoğraf çekimi hakkında hissettiklerini değiştirmediğini söyledi.     

Annesinin yıllık Cadılar Bayramı partisinde konuşan Leni Klum, "Bana verdiği tavsiyeler, çalışma şekli, onunla ilgili her şey devam edebilir" dedi.  

Genç kız sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla çekim yapmayı seviyorum. Dürüst olmak gerekirse, tepkilerin çoğuna bakmadım. Kampanyadan genel olarak memnunum ve annemle harika bir gün geçirdim."

Leni açıklamasına ek olarak da 'fotoğrafların harika çıktığını' ve 'harika zaman geçirdiğini' söyledi. Leni, olumsuz yorumları hiç umursamadığını ifade ederken, 'ilham kaynağı' olarak nitelendirdiği annesiyle birlikte bir fotoğraf çekiminde çalıştığı için minnettar olduğunu sözlerine ekledi.

FİRMADAN ÇEKİMLERE DAİR AÇIKLAMA

Sosyal medya kullanıcıları anne ve kızın bir iç çamaşırı çekiminde bir araya gelmesini uygunsuz bulurken, söz konusu İtalyan iç çamaşırı markası, çekimi 'bir anne ve kızı arasındaki özgüven, yaşam sevinci ve sevgi hikayesi' olarak tanımladı.

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