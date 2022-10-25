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Sokak ortasında iç çamaşırına kadar soyup darp ettiler, yüzünü jiletle kestiler

Adana'da bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettiği genci sokak ortasında feci şekilde dövüldü. Grup genci iç çamaşırıyla kalana kadar soydu, ardından tekme ve yumruklarla darbedip, yüzünü jiletle kesti. Dayağın sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:41
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Adana’da tacizciye meydan dayağı. Mesaj attığı genç kızın yakınları sokakta kıyafetleri çıkartıp tekme ve yumruklarla dövdü

Sokak ortasında iç çamaşırına kadar soyup darp ettiler, yüzünü jiletle kestiler
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Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi tarihi Büyük Saat yakınında meydana geldi. Bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettikleri bir genci sokak ortasında yakalayıp, darbetmeye başladı.

Genç kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.

Öfkeli grubun, genci iç çamaşırı ile kalana kadar soyması, darbetmesi ve yaralaması, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı. Polis, saldırganların ve darbedilen gencin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kalabalık tarafından darbedilen ve ismi henüz öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.

(Kaynak: DHA)

 

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