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  • Aleyna Tilki iç çamaşırlı bir özçekimini paylaştı. Londra'dan selam notunu düştü

Aleyna Tilki iç çamaşırlı bir özçekimini paylaştı. Londra'dan selam notunu düştü

Kariyerini yurt dışında sürdürmek adına İngiltere'ye giden Aleyna Tilki burada çalışmalarına devam ediyor. Tilki, son olarak sosyal medya hesabından Londra'da fotoğraf çekimlerinde olduğunu söyledi ve iç çamaşırlı bir özçekimini takipçilerinin beğenisine sundu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 20:50
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Kısa bir süre önce Tanırım İntiharı şarkısını kliplendiren Aleyna Tilki Londra'dan iç çamaşırlı bir özçekimini paylaştı

Aleyna Tilki iç çamaşırlı bir özçekimini paylaştı. Londra'dan selam notunu düştü
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Aleyna Tilki, bir yandan İngilizce şarkılarıyla yurt dışında tutunmaya çalışırken bir yandan da Türkiye için şarkılar üretmeye devam ediyor. Sözlerini kendisinin yazdığı Tanırım İntiharı adlı şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan ve bu şarkıya bir de klip çeken Aleyna Tilki çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Henüz genç yaşta kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde sürdüren Tilki, bu sırada yaptığı paylaşımlarıyla da kimi zaman tepki çekiyor. Dönem dönem iç çamaşırlı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ve bu paylaşımları yüzünden zaman zaman eleştirilen Tilki benzer bir paylaşıma daha imza attı. 

"Yeni şarkımı sevdiniz mi?" sorusunu takipçilerine yönelten Tilki, "Londra'da fotoğraf çekiminden selam" sözleriyle birlikte kısa bir video ve iç çamaşırlı bir özçekimini Instagram hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki'nin kimi takipçileri bu tarz bir kareyi son derece gereksiz görürken kimileri de genç şarkıcıya destek vermeyi sürdürdü.

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