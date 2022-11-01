Aleyna Tilki iç çamaşırlı bir özçekimini paylaştı. Londra'dan selam notunu düştü

Aleyna Tilki, bir yandan İngilizce şarkılarıyla yurt dışında tutunmaya çalışırken bir yandan da Türkiye için şarkılar üretmeye devam ediyor. Sözlerini kendisinin yazdığı Tanırım İntiharı adlı şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan ve bu şarkıya bir de klip çeken Aleyna Tilki çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Henüz genç yaşta kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde sürdüren Tilki, bu sırada yaptığı paylaşımlarıyla da kimi zaman tepki çekiyor. Dönem dönem iç çamaşırlı fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan ve bu paylaşımları yüzünden zaman zaman eleştirilen Tilki benzer bir paylaşıma daha imza attı.

"Yeni şarkımı sevdiniz mi?" sorusunu takipçilerine yönelten Tilki, "Londra'da fotoğraf çekiminden selam" sözleriyle birlikte kısa bir video ve iç çamaşırlı bir özçekimini Instagram hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki'nin kimi takipçileri bu tarz bir kareyi son derece gereksiz görürken kimileri de genç şarkıcıya destek vermeyi sürdürdü.