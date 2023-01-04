4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kasımpaşa Alanya'yı farklı geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 19:03
Takip Et

İstanbul'da gülen Kasımpaşa oldu. Selçuk İnan'dan ilk üç puan

Kasımpaşa Alanya'yı farklı geçti
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ben Ouannes, Fall (2) ve Eysseric'in attığı goller ile 4-1 Akdeniz ekibini mağlup eden Kasımpaşa, puanını 15'e yükselterek 16. sırada haftayı tamamladı. Konuk ekibin tek sayısını ise Koka kaydetti. Alanyaspor ise 21 puanla haftayı 9. sırada tamamladı.

SELÇUK İNAN'DAN İLK ÜÇ PUAN 

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla geçen Kasımpaşa'da göreve gelen Selçuk İnan, ligde ilk kez üç puanla tanıştı. Göreve geldiğinden bu yana Sivasspor ve İstanbulspor karşılaşmalarında 2-1'lik skorlar ile yenilen teknik direktör Selçuk İnan, Alanyaspor galibiyeti sonrası galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
5
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
6
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
7
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿Gaziantep'te 270 litre etil alkol ele geçirildi
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
﻿İşçiler diri diri yanmaktan şans eseri kurtuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.