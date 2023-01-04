Kasımpaşa Alanya'yı farklı geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ben Ouannes, Fall (2) ve Eysseric'in attığı goller ile 4-1 Akdeniz ekibini mağlup eden Kasımpaşa, puanını 15'e yükselterek 16. sırada haftayı tamamladı. Konuk ekibin tek sayısını ise Koka kaydetti. Alanyaspor ise 21 puanla haftayı 9. sırada tamamladı.

SELÇUK İNAN'DAN İLK ÜÇ PUAN

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla geçen Kasımpaşa'da göreve gelen Selçuk İnan, ligde ilk kez üç puanla tanıştı. Göreve geldiğinden bu yana Sivasspor ve İstanbulspor karşılaşmalarında 2-1'lik skorlar ile yenilen teknik direktör Selçuk İnan, Alanyaspor galibiyeti sonrası galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.