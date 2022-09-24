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Armağan Çağlayan'dan Altın Kelebek kararı

Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Altın Kelebek Ödülleri’nden ekip halinde çekilme kararı aldıklarını duyurdu

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 16:44
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Eski televizyoncu Armağan Çağlayan aldığı kararı sosyal medyadan duyurdu

Armağan Çağlayan'dan Altın Kelebek kararı
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Geçmiş yıllarda yapmış olduğu  sivri dilli  jüri üyelikleriyle tanınan  eski televizyoncu Armağan Çağlayan, YouTube kanalları “Gör Beni” ve “Dur Bi Dinle” ile Altın Kelebek Ödülleri’nde “dijital en iyi içerik” olarak aday gösterildiklerini duyurdu. 

 

Ancak, çalışma arkadaşlarından da onay aldığını belirterek adaylıktan çekildiklerini söyleyen Çağlayan, “Sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar verdik” dedi.

Çağlayan sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“Altın Kelebek Ödüllerin’de Gör Beni, Dur Bi Dinle ile dijital en iyi içeriğe aday olmuşuz. Ekip arkadaşlarımın da onayıyla, sosyal medyanın ve YouTube seyircisinin bize verdiği ödülden hiçbir ödülün daha önemli olmadığına karar vererek, Altın Kelebek adaylığından çekiliyoruz.”

 

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