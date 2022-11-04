Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi

FOX TV canlı yayınında asgari ücrete dair açıklamalarda bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında bir tartışma başladı.

CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Destici canlı yayında, "Bizim önerimiz şu; Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir asgari geçim rakamı belirlensin. Yani 4 kişilik bir aile asgari kaç liraya geçinebilir? 4 kişilik bir ailede toplam gelire bakacağız. Çünkü aileler var ki 2 asgari ücretli çalışıyorsa bir anda geliri 11 bin liraya çıkıyor. Ya da bir emekli, bir asgari ücretli varsa 9-10 bin liraya çıkıyor. Diyelim ki 7500 lira belirledik ve 4 kişilik ailede 1 kişi çalışıyor, 5500 lira asgari ücret alıyor. O zaman diyoruz ki devlet 2000 lirayı oraya takviye yapsın" ifadelerini kullandı.

‘DESTİCİ HALKIN ÇOK KOLAY GEÇİNDİĞİNE DAİR İKNAYA ÇALIŞIYOR’

Yayın devam ederken bir tweet atan Armağan Çağlayan, "FOX Tv'de Mustafa Destici halkın çok kolay geçindiğine İlker Karagöz'ü ikna etmeye çalışıyor. Bir evde 2 asgari ücretle çalışan varsa, kolay geçinebiliniyormuş. Öyle dedi!" ifadelerini kullandı.

‘ÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM’

Haberler.com'a konuşan BBP lideri Mustafa Destici'ye Armağan Çağlayan'ın kendisi ile ilgili attığı tweet soruldu.

Destici yanıtında "Bir eve 2 asgari ücret maaşı giriyorsa rahat geçinebilirler diye bir sözüm olmadı. Canlı yayın ortada çıkarsınlar, göstersinler. Armağan Çağlayan pozisyonundaki, üstelik programına da gittiğim bir kişinin benim söylemediğim sözleri söylemişim gibi gösterip kamuoyunda yayması kendisine yakışmadı. Düzeltmesini bekliyorum. Benim orada söylediğim şu; aynen asgari ücret gibi bir asgari geçim heyeti kurulsun, o da 6 ayda bir rakam belirlesin. Diyelim ki 4 kişilik bir aile için '7500 liraya geçinebilir' dendi. Evde çalışan tek kişi var ve 5500 lira alıyor. 2000 lirasını devlet tamamlasın diyoruz. 2 maaş giriyorsa bunu yapamaz devlet diyoruz. Çünkü rakam belirlenmiş, o rakımın üzerinde gelir giriyorsa verilmez. Biz bunları gelir seviyesi düşük olanı rahatlatmak için söylüyoruz. Tabii beyefendinin tuzu kuru, alır bunu farklı yorumlayabilir. Çünkü onun geçim diye bir derdi yok, dolayısıyla fakirin halinden anlayacak bir durumu yok. Ama biz her gün fakirin yoksulun yanındayız." dedi.

KARŞI CEVAP GELDİ: ‘DEMİŞ MİSİNİZ? DEMEMİŞ MİSİNİZ?’

Destici'ye yanıt veren Armağan Çağlayan ise bir tweet daha attı.

Canlı yayında Destici'nin konuşmalarını olan bir video paylaşan Çağlayan, "Demiş misiniz? Dememiş misiniz Mustafa Bey?" açıklamasını yaptı.