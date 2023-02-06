Eskicinin üzerine torpil attılar. Vicdansızlık ve kötü insanlık zirve yaptı

İstanbul Kartal'da şehir magandaları seyir halindeki otomobilin içinden yol kenarındaki el arabasıyla yürüyen bir eskiciye fitilini ateşledikleri torpili fırlattılar.

TORPİL AYAKLARININ ALTINDA PATLADI

Atılan torpil ayaklarının altında torpil patlayan eskici korku dolu anlar yaşadı.

İddialara göre; Kartal Soğanlık'ta saat 14.00 sıralarında, seyir halindeki otomobildeki şehir magandaları, torpilin fitilini ateşleyip, el arabasıyla yol kenarında yürüyen eskiciye attı.

Panikleyen eskicinin duruma tepki göstermesiyle eğlenen şehir magandaları, o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydedip 'komik' olduğunu düşünerek paylaştı.