Ev sahibi kiracı sorununu fırsata çevirdiler. Böyle vicdansızlık görülmedi

Sabah'ta yer alan habere göre, özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Mecidiyeköy, Taksim gibi İstanbul'un gözde lokasyonlarında ev kiralayan birtakım uyanıklar da öğrencilerin kiralık ev sorununu fırsata çeviriyor.

ÖĞRENCİYE KİRALIK ODA 6 BİN TL

Ev sahiplerinden genellikle 2+1 ya da 3+1 evleri kiralayan uyanıklar, evi döşeyip her bir odayı öğrencilere yurt gibi veriyor. Oda kiraları bölgesine göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 2 bin TL'den başlıyor. Bu fiyat 5-6 bin TL'ye kadar çıkıyor. Odaların günlük fiyatları ise 350 TL ila 1.500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

"KİRACIYA TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kiracının ev sahibinden habersiz kiralama yapmasının emniyeti suistimale girdiğini söyledi. Ağaoğlu, "Gerçek ev sahipleri, bilmediği ya da tanımadığı kişilere evi kiraya verildiği için mağduriyet yaşayabilir. Burada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kiracısına maddi manevi tazminat davası açabilir" dedi.