Eskişehir'de 5 gün sonra bir üniversiteli genç daha hayatına son verdi: Kaldığı yurdun 5'inci katından atladı

Üniversite öğrencisi Resul Alan’ın arkasında borçlarından söz ettiği bir mektup bırakarak intihar ettiği Eskişehir'de, bir üniversite öğrencisi daha kaldığı KYK yurdunun 5'inci katından atlayarak hayatına son verdi.

Eskişehir'de 5 gün sonra bir üniversiteli genç daha hayatına son verdi: Kaldığı yurdun 5'inci katından atladı

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Resul Alan’ın, arkasında borçlarından söz ettiği bir mektup bırakarak intihar ettiği Eskişehir'de, 5 gün sonra bir üniversite öğrencisi daha hayatına son verdi.

Sol Haber'de yer alan habere göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi S.N.R., akşam saatlerinde yurt binasının 5'inci katından aşağı atladı.

Görgü tanıklarının anlatımına göre, S.N.R.'nin kendini boşluğa bırakmadan önce ''Ben atlamayayım da kim atlasın'' dediği öne sürüldü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan öğrenci kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

eskisehir-de-bir-ogrenci-daha-hayatina-son-verdi-kaldigi-yurdun-5-inci-katindan-atladi.jpgKAMPÜSTE HAYATINA SON VERMİŞTİ

Anadolu Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Resul Alan, 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece kampüs yemekhanesinde yaşamına son vermişti.

Ardında bıraktığı mektupta, "Üzerimdeki banka borçlarından pek kimsenin haberi yok ama zaten benim intiharımın onunla bir alakası yok. Artık bir şeylerin yoluna girmeyeceğini anlayınca iyice berbat etmek istemedim. Türkiye'de gençler çocuklar intihar ediyor her gün ve hiçbir şey değişmiyor. Haberi bile yapılmıyor artık. Herkes intihar eden kişiyi suçluyor. Benim hikayem de böyle olsun. Siz de kendinize iyi bakın. En güzel şekilde yaşamaya çalışın." ifadelerine yer vermişti.

Bir arkadaşı da Resul’ün intihara neden sürüklendiğini şu ifadelerle anlatmıştı:

“Evde kalıyordu, sürekli çalıştığı için derslere gelemiyordu. Borçları vardı, onun için bankadan yüklü bir meblağ kredi çekmişti, onu ödeyemedi. Cebinden çıkan 3 sayfalık mektubunda borçları yüzünden intihar ettiğini anlatmış.”

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