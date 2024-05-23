Eskişehir'de kaza. 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
Eskişehir'de kaza. 1'i ağır 3 yaralı

Eskişehir'de bir vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 vatandaş yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara Karayolu üzerinde Kalkanlı Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ankara yönünde seyreden Elvan B. (50) yönetimindeki 06 AAF 551 plakalı hafif ticari araç, Kalkanlı Mahallesi bağlantı yolundan çıkan Yüksel Y.’nin (38) kullandığı 26 TH 955 plakalı vince çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın ön kısmında ciddi maddi hasar oluştu.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Elvan B., eşi Firaz B. ve vinci kullanan Yüksel Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Elvan B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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