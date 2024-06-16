Cumhuriyetin değerleri yakılırken Özgür Özel saçını tarıyor!

Fazilet Partisi’nin kapanması sonrası yola çıkan “yenilikçiler” 2001’de hareketlerinin adını “Erdemliler” olarak açıkladılar!



Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener gibi isimlerin arasında yer aldığı 50 kişilik ekip, bu yeni siyasi hareketin her kesimden insanı kucaklamayı hedeflediğini açıkladı!



En büyük hedeflerini ise, “Ülkenin yönetimini kalabalık bürokrasi ve mevzuatlardan kurtarmak" olarak açıkladılar!



Aradan geçen 23 yılda, en büyük hedeflerini gerçekleştirdikleri ortada!



Ülkede ne bürokrasi bıraktılar ne mevzuat. Her şey tek kişinin dudaklarının arasında artık!



Devlet işleyişinin hızlandığı bir gerçek ama ya demokrasi açısından etkileri?



Demokratik olmadıktan sonra hızlı işleyen bürokrasinin kime ne faydası var?



28 Şubat’ı ağızlarına doladılar, “türbanlı bacılarımızı üniversitelere almadılar” dediler!



Hatırlar mısınız bilmem. 80 darbesi sonrası da asker yolu temizlemiş, Özal o yolda ilerlemişti!



İşte 28 Şubat’ta da bir benzeri yaşanıyordu aslında!



Asker oğlunun yemin törenine alınmayan türbanlı anneler ile yaratılan mağduriyet birilerinin ekmeğine yağ sürüyordu!



Siyasi okumalar perde arkasına odaklanmayı gerektiriyor her zaman!



Perdenin önünün hiçbir önemi yoktur!



Aslından saptırılmış böyle uygulamalarla aslında sahne hazırlanıyordu!



Hazırlanan sahneye AKP çıktığında ise herkesin malumu olduğu gibi, bu mağduriyetleri kullandı da kullandı!



“Başörtülü bacılarımıza neler ettiler neler” diye başlayan söylemler halen kulaklarınızdadır!



Kabataş’ta yaşandığı iddia edilen ancak asla aslı ispatlanamayan olaylara bile bu cümleleri entegre ettiler!



Mağduriyetlerden yararlanırken herkese kucak açtıklarını, herkesin yaşam hakkını savunduklarını da dillerinden düşürmediler!



“Herkesin yaşam hakkını” savunduklarını iddia eden, geçmişte türbanlıların ne eziyetler çektiğini dillerinden düşürmeyerek, yaşam tarzına müdahaleye karşı geldiklerini söyleyenlerin yönettiği ülkede, “açık giyindikleri” gerekçesiyle kız öğrenciler mezuniyet törenine alınmadı!



Evet yanlış okumadınız!



Kocaeli Gebze’deki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde kız öğrenciler, 'açık giyindikleri' gerekçesiyle müdür bey tarafından okula alınmadı!



Önce TSK’dan koparılan sonra da İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma çağrıldı ve “kız öğrencilerin” okula girmesi engellendi!



Ülkeye şeriat geldi de jandarma, “ahlak polisliğine” mi terfi etti?



“Her kesimden insanı kucaklamayı” hedefleyen hareketin yönetimindeki ülkede karşı devrim yapılmış edaları estiriyor birileri!



Peki yumuşuyoruz, normalleşiyoruz diyen Özgür Özel bu duruma ne diyor?



Erdoğan’la görüşmelerinde çekingenliği ve hayranlığı gözlerinden okunan Özel, ittifak derdinde!



AKP en büyük seçim yenilgilerinden birini almış ve halkta karşılığı bu kadar düşmüşken “erken seçim” isteyeceğine, CHP’yi daha da “yumoş” hale getirme derdinde!



CHP’yi normalleşme altında yumuşatırken Erdoğan’ın siyasi geleceğini de kurtarma derdindeler!



Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerleri kimsenin umurunda değil!