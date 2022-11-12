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Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Eskişehir’de çimento yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 10:19
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Eskişehir’de kontrolden çıkan çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Eskişehir’de seyir halindeyken kontrolden çıkan çimento yüklü tır, yol kenarına devrildi. Kazada tır sürücü yaralandı.

Kaza Eskişehir’de dün öğlen saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.D isimli şahıs, çimento yüklü 42 Y 7376 plakalı tır İnönü istikametine seyir halinde iken aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Aracın devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada sürücü yaralandı. Sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edildi.


(Kaynak: İHA)

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