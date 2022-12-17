Mutfaklarda doğala dönüş başladı

İHA’nın haberine göre; Eski mutfak araç gereçlerinin revaçta olduğuna vurgu yapan Uğur, pandemiden sonra insanlarda doğal ve sağlıklı ürünlere karşı ilgi artışı olduğunu ifade etti. Toprak kap kullanan insanların yemeğin tadını daha iyi aldıklarını belirten Uğur şunları ifade etti:

“Doğal bir ürün olduğu için yerken insanın içine siniyor. Eski tarzda ürünler hem sağlık açısından, hem de görüntü açısından beğenilmeye başlandı. Genç insanlar bakır ve toprak ürünleri önceden sadece dekor amaçlı alırken artık kullanım amaçlı da alıyorlar. İleriki yıllarda doğal ürünlere büyük bir dönüş yaşanacağını düşünüyorum”

“ÇÖMLEKLERDE PİŞİRME İÇİN AZ MİKTARDA YAĞ YETERLİ OLUYOR”

Toprak çömleklerin işlevlerini ve faydalarını anlatan Abdullah Uğur, “Topraktan yapılan tencerelerin kullanımında birçok avantaj var. Kil kullanılarak üretilen bu çömlekler, içerisindeki gıdayı daha sağlıklı hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kendine has bir aroma da katıyor. Günümüzde metal tencerelerde yaptığımız yemeklerde aşırı bir şekilde yağ kullanıyoruz. Ancak çömleklerde pişirme için az miktarda yağ yeterli oluyor. Yavaş bir şekilde pişirilen yemekler içindeki doğal yağları ve besin maddelerinin korunmasını sağlar. Kısacası toprak çömlekler hem sağlık hem de lezzet için birebir” dedi.

“TOPRAKTAN GELDİK TOPRAĞA DÖNECEĞİZ”

Çömleklerin yanı sıra gümüş, pirinç, bakır mutfak ürünleri de satan Uğur, “Ben toprak çömleklere daha çok önem veriyorum çünkü topraktan geldik toprağa döneceğiz asıl doğal olan bu. Çömleklerin de cilalı olanları var, ancak ben cilasız olanları öneriyorum bu sayede topraktan başka bir madde olmayacaktır içinde” dedi.

“TÜKETTİĞİMİZ SULARIN İÇİNE FARKINDA OLMADAN MİKROPLASTİKLER KARIŞIYOR”

Kullanılan plastik ürünlerin vücuda uzun vadede büyük zararlar verdiğini aktaran 48 yaşındaki Uğur, “Şu anda bütün her şeyi plastik ürünler içerisinde tüketiyoruz. Plastik şişelerde alıp tükettiğimiz suların içine farkında olmadan mikroplastikler karışıyor. Toprak testilerde içtiğimiz suların ise zararlarının aksine faydaları vardır. Testideki zararlı kimyasalları arındırır ve kaliteleri mineralleri içinde tutar. Testide saklanan sular daha uzun süre soğuk kalabilir.” diye açıkladı.