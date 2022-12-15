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1 hafta boyunca sabah akşam tüketin. Evde 5 dakikada hazırlanıyor. Doğal tarifle kış hastalıklarına meydan okuyun

Uzm. Diyetisten Başkan, herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle 5 dakikada hazırlanan doğal bir tarif verdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 13:45
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Doğal tarifle kış hastalıklarına meydan okuyun. 1 hafta boyunca sabah akşam tüketin. Evde 5 dakikada hazırlanıyor

1 hafta boyunca sabah akşam tüketin. Evde 5 dakikada hazırlanıyor. Doğal tarifle kış hastalıklarına meydan okuyun
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İHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan, kış mevsiminin gelmesiyle beraber yaşanan soğuk algınlıklarının evde doğal yöntemlerle önlenebileceğini belirterek, “Hastalıkları daha hafif atlatmak için evde doğal yöntemlerle evde hazırlayabileceğimiz karışımımız var. Bu öksürüğünüze iyi gelecek doğal karışım, hem bağışıklığınızı kuvvetlendirecek hem de vücudumuzdaki serbest radikalle savaşarak vücut direncinizi artırıp kışı rahat geçirmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Beslenme ve Diyet Kliniğinde Diyetisyen Nafikar Başkan, yazdan kışa geçiş döneminde, öksürük ve soğuk algınlığının sıkça görüldüğünü söyledi. 

“HER EVDE BULUNAN MALZEMELERLE 5 DAKİKADA HAZIRLANIYOR”

Öksürüğe iyi gelen karışımın her evde bulunan malzemelerle 5 dakikada hazırlandığını ifade eden Başkan, "Neredeyse her evde bulunan malzemeler. Bunlar zencefil, zerdeçal, pekmez, tarçın ve limon. Dilerseniz karabiber de kullanabilirsiniz. Çok basit, 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz doğal bir tarif. Bu karışım bütün kışı rahat geçirmenizi sağlayacak” şeklinde konuştu.

“1 HAFTA BOYUNCA SABAH AKŞAM TÜKETİN”

Öksürüğe iyi gelen karışımın 1 hafta boyunca sabah akşam tüketilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Başkan, "Hazırladığımız karışım hastalıklardan önce ve düzenli tüketilirse vücut direncimizi artırmada çok daha faydalı olacaktır. Karışım 1 hafta boyunca sabah akşam bir tatlı kaşığı kadar tüketilirse çok daha faydalı olur” ifadelerini kullandı.

“KIŞI RAHAT GEÇİRMEMİZİ SAĞLAYACAK”

Özellikle soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklarında arttığını söyleyen Uzm. Dyt. Başkan, “Hastalıkları daha hafif atlatmak için evde doğal evde hazırlayabileceğimiz, öksürüğe iyi gelecek bir tarifimiz var. Bu karışım hem bağışıklığımızı kuvvetlendirecek hem de vücut direncimizi artırarak vücudumuzdaki serbest radikalle savaşarak vücut direncimizi artırıp, kışı rahat geçirmemizi sağlayacak” diye konuştu.

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