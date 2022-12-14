Hem doğal ağrı kesici hem de akciğerlerdeki balgamı söküp alıyor. Türkiye’de yeni yaygınlaşıyor

Dünya üzerinde 150 çeşidi bulunan Havlıcan bitkisinin besin değeri çok yüksek. Doğal ağrı giderici özelliğiyle bilinen Havlıcan bitkisi Güney Çin kökenli. Endonezya, Doğu Hindistan ve Tayland’da yetişiyor.

Bitkinin köksap kısmı Asya mutfağında yiyeceklerde kullanılıyor. Havlıcan bitkisi ülkemizde yeni yeni yaygınlaşıyor. Ayrıca Havlıcan bitkisinden çay da yapılıyor.

FAYDALARI

Doğal ağrı kesici,

Mide sorunlarına iyi geliyor

İdrar söktürücü etkisi var

Regli düzene koyuyor

Ödem attırıyor

Ağız kokusunun gideriyor

Nezle ve gribe iyi geliyor

Sindirim sisteminin kuvvetlenmesine faydası var

Enerji veriyor

Akciğerlerdeki balgamı söktürüyor

Reflüye iyi geliyor

Şeker ve tansiyonu düzenliyor.

NASIL TÜKETİLİR

Havlıcan rizomlarını toz halinde veya hatta kurutulmuş dilimler halinde bulunur. Bu baharat zencefili andırıyor.

Parçalamak için yarım saat kasar sıcak suda bekletmek gerekiyor.