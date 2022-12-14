Hem doğal ağrı kesici hem de akciğerlerdeki balgamı söküp alıyor. Türkiye’de yeni yaygınlaşıyor

Dünya üzerinde 150 çeşidi bulunan Havlıcan bitkisinin besin değeri çok yüksek. Doğal ağrı giderici özelliğiyle bilinen Havlıcan bitkisi Güney Çin kökenli. Endonezya, Doğu Hindistan ve Tayland’da yetişiyor.
Bitkinin köksap kısmı Asya mutfağında yiyeceklerde kullanılıyor. Havlıcan bitkisi ülkemizde yeni yeni yaygınlaşıyor. Ayrıca Havlıcan bitkisinden çay da yapılıyor.
FAYDALARI
Doğal ağrı kesici,
Mide sorunlarına iyi geliyor
İdrar söktürücü etkisi var
Regli düzene koyuyor
Ödem attırıyor
Ağız kokusunun gideriyor
Nezle ve gribe iyi geliyor
Sindirim sisteminin kuvvetlenmesine faydası var
Enerji veriyor
Akciğerlerdeki balgamı söktürüyor
Reflüye iyi geliyor
Şeker ve tansiyonu düzenliyor.
NASIL TÜKETİLİR
Havlıcan rizomlarını toz halinde veya hatta kurutulmuş dilimler halinde bulunur. Bu baharat zencefili andırıyor.
Parçalamak için yarım saat kasar sıcak suda bekletmek gerekiyor.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.