Eskişehir'de orman yangını

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Eskişehir'de orman yangını

Mayıslar Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının söndürülmesi için Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik İnhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır ve Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yangın bölgesine giderek incelemede bulundu.

Kızılçam ağaçlarıyla 10 dönümlük alandaki yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin gece boyunca soğutma çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Çetin, yaptığı açıklamada, hızlı ve etkin müdahaleyle yangının büyümeden söndürüldüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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