14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kimsesizler mezarlığında kemikleri bulunmuştu. 13 yıllık sır cinayet yıllar sonra çözüldü

Kimsesizler mezarlığında kemikleri bulunmuştu. 13 yıllık sır cinayet yıllar sonra çözüldü

Muğla'da 13 yıldır kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Bayram Tosun'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 3 yıl önce ormanda bulunan kemik parçaları Tosun'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli suçlamaları kabul ettikten sonra tutuklandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 21:31
Takip Et

Kimsesizler mezarlığında kemikleri bulunmuştu. 13 yıllık sır cinayet yıllar sonra çözüldü

Kimsesizler mezarlığında kemikleri bulunmuştu. 13 yıllık sır cinayet yıllar sonra çözüldü
+
Aa
-

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan evli, 1 çocuk babası Bayram Tosun'un 2009'da kaybolmasıyla ilgili Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri araştırma başlattı. İnşaat ustası Tosun'un çalışmak için 31 Aralık 2009'da Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan arkadaşı Veysel Turhan'ın yanına gittiğini tespit eden ekipler, Turhan'ın eşi Kezban Turhan ve kayınbiraderi Kemal Biçe'nin ifadelerini aldı.

Turhan çifti ve Kemal Biçe, ifadelerinde Tosun'un yanlarına geldiğini ancak yılbaşı gecesi ayrıldığını söyledi. Tosun'un öldürülmüş olması ihtimalinden şüphelenen ekipler, 3 kişiye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Denizli'de yaşamaya başlayan Turhan çiftinin olay sırasında kaldıkları Muğla'daki evde 4 ay önce arama yapıldı.

Duvarda kan izleri

Duvarda kan izlerine rastlayan polis ekipleri örnekler aldı. Ancak aradan geçen sürede kanın bozulması nedeniyle DNA eşleştirilmesi yapılamadı. Konuyu takip eden ekipler, Kezban- Veysel Turhan çiftini, ardından da kayınbiraderi Kemal Biçe'yi Denizli'de tekrar gözaltına aldı.

Kemik parçaları kayıp Tosun'a ait çıktı
Önce çelişkili ifadeler veren Kezban Turhan, daha sonra gerçeği anlattı. İfadesinde Bayram Tosun'u Muğla'ya çağırdıklarını söyleyen Kezban Turhan, kendisiyle birlikte olduğu gerekçesiyle eşi Veysel Turhan tarafından tabancayla öldürüldüğünü, cesedi ise dere yatağına gömdüklerini itiraf etti.

Ekipler, geçen 29 Kasım'da Tosun'un öldürüldükten sonra gömüldüğü Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi'ne gitti. Gözaltına alınan Kezban Turhan ile kardeşi Kemal Biçe, Tosun'u gömdükleri yeri polise gösterdi.

Polis ve jandarma ekipleri, 2 kardeşin gösterdiği ormanda kazı çalışmaları yaparak Tosun'un cesedini aradı. Aramalardan sonuç alınamazken, bölgede yaşayan bir kişinin 2018-2019 yılında Bayram Tosun'un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulduğu ve kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde örnekler alınarak DNA testine gönderildi.

3 kişi tutuklandı
İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA testinde kemiklerin 13 yıl önce öldürülen Bayram Tosun'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Tosun öldürülmesiyle ilgili gözaltı alınan suçlarını kabul eden Kezban Turhan, eşi Veysel Turhan ve kardeşi Kemal Biçe tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
3
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
4
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
5
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
6
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
7
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Silivri'de bıçaklı saldırı
﻿Silivri'de bıçaklı saldırı
﻿Silivri'de bıçaklı saldırı
﻿DSÖ'den, Kovid-19 ile ilgili 2023 temennisi
﻿DSÖ'den, Kovid-19 ile ilgili 2023 temennisi
﻿DSÖ'den, Kovid-19 ile ilgili 2023 temennisi
﻿Kimsesizler mezarlığında kemikleri bulunmuştu. 13 yıllık sır cinayet yıllar sonra çözüldü
﻿Kimsesizler mezarlığında kemikleri bulunmuştu. 13 yıllık sır cinayet yıllar sonra çözüldü
﻿Kimsesizler mezarlığında kemikleri bulunmuştu. 13 yıllık sır cinayet yıllar sonra çözüldü
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar sağlık kontrolünden geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.