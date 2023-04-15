Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Y.E.K. ve İ.E’in uyuşturucu ve uyarıcı hap kullandıkları ayrıca müşteri buldukça piyasaya sürerek satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma sonrasında 75’inci Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda ise, 22 adet uyuşturucu hap, 21 adet cinsel uyarıcı hap,3 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ile 2 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.