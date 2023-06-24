Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.K, Y.K, K.O, H.E. ile A.S'nin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 238,75 gram sentetik kannabinoid, 12,65 gram metamfetamin, 24 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,58 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 295 lira ile 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K, Y.K. ve K.O. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.E. ve A.S. ise ev hapsi şartıyla salıverildi.

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