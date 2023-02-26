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Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:52
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Eskişehir’de uyuşturucu satıcıları yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına operasyon
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İHA'nın haberine göre, Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu K.K, B.E, N.E. ve S.K. isimli 4 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 47,38 gram metamfetamin, 1,30 gram bonzai, 0,80 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 6 adet tabanca, 1 adet anahtarlık şeklinde suikast tabancası, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 50 adet mermi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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