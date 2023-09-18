Eskişehir'deki asayiş uygulamasında 14 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 4 bin 678 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. 4 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.
Uygulama kapsamında şahısların yapılan üst aramalarında 2 tabanca ve tabancalara ait 12 fişek ele geçirildi.
Umuma açık 86 yerin denetlendiği uygulamada, eksiklikleri tespit edilen 2 işletmeye yasal işlem yapıldı.
Trafik ekiplerince 512 araç kontrol edilirken 16 sürücüye toplam 36 bin 280 lira idari ceza verildi.
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