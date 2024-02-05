Eskişehirspor'un borcunu kimin ödediği ortaya çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada 1.5 milyon TL'lik borcu karşılayan Murat Özkaya'ya teşekkür edilirken, transfer tahtasının kaldırıldığı belirtildi.

İşte Eskişehirspor'un açıklaması:

"Kulübümüz geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor dosyasını kapatıp transfer engelini ortadan kaldırmıştı. Ancak eski oyuncumuz Mehmet Murat Uçar, mahkeme kararıyla transfer tahtasını yeniden kapattırmıştı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın yardımıyla Uçar'la muvafakatname imzalayarak transfer engelimizi aştık.

Bugün itibariyle Murat Özkaya, Mehmet Murat Uçar dosyasını 1 milyon 500 bin TL ödeyip borçlu dosyamızı sonlandırmıştır. Eskişehirspor camiası olarak Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya teşekkür ediyor, Süperlig yolunda başarılar diliyoruz."

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Bölgesel Amatör Lig'de 32 puanla lider durumda.