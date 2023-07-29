Eskişehirspor eski yıldızını transfer etti

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Yeni sezon hazırlıklarına hız kaybetmeden devam eden Eskişehirspor daha önce 4 sezon burada forma giyen 29 yaşındaki orta saha Erkut Şentürk’ün transfer edildiğini duyurdu.

Eskişehirspor’dan yapılan açıklamada “Kulübümüz, Beşiktaş altyapısından yetişen daha önce de kulübümüzün formasını terletmiş orta saha oyuncusu Erkut Şentürk ile anlaşma sağlamıştır. Erkut Şentürk’e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.