Eskişehirspor'da bir garip gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehirspor'da bir garip gelişme
Eskişehirspor yönetimi dış transferde arayışlarını sürdürürken sürpriz bir gelişme oldu.

Alman liglerinde forma giymiş, en son Lüksemburg SC Bettembourg takımında oynamış 28 yaşındaki forvet Volkan Koyugöz, Eskişehir'e gelip takımla çalıştı.

U19 takımı ile yapılan antrenman maçında test edilen deneyimli oyuncu, Teknik Direktör Levent Kartop'un beğenisini kazanamadı.

Teknik Patron Kartop'un oyuncuya onay vermemesi nedeniyle, yönetim de Volkan Koyugöz ile anlaşmayı iptal etti.

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DAHA ÖNCE ALMANYA’DA POLİS’TEN DAYAK YEMİŞTİ

Volkan Koyugöz pandemi döneminde Almanya'nın Köln kentinde polisler tarafından, tren garına maskesiz girdiği gerekçesiyle darp edilmişti.

Volkan Koyugöz konuyla ilgili, 'Gereksiz yere bana şiddet uyguladılar. Yere atıp beni orada dövdüler. Olmadık yere yumruk yedim polislerden' açıklamasında bulunmuştu.

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