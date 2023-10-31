Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu

Bir ilişkide en önemli şey sadakattir. Bazı meslek mensupları aldatmaya meyilliyken bazıları oldukça sadıktır. İşte eşine en sadık meslekler...

Eşlerine en sadık 10 meslek belli oldu

Yapılan işe göre aldatma oranlarını inceleyen araştırmacılar, “Satış sektöründe çalışan kişiler"in, iş yerinde ilişki yaşadıklarını kabul eden yüzde 14,5’lik çarpıcı bir oranla en çok aldatanlar arasında yer aldığını açıkladı.

"Genellikle düzensiz çalışma saatleri ve çok sayıda düzenlenen etkinlik sadakatsizliğin ana üreme alanı olarak ön planda” denildi.

Aldatma konusunda öne çıkan meslek gruplarının ardından aldatma oranlarının düşük olduğu 'en sadık' meslekler ise şöyle sıralandı:

10- Perakende

9- Kamu hizmetleri ve yönetimi

8- Pazarlama, reklam ve halkla ilişkiler

7- Çevre/tarım

6- Hukuk

5- Medya ve internet

4- Sanat, tasarım

3- Kolluk kuvvetleri ve güvenlik

2- İşletme ve danışmanlık

1- Bilim ve eczacılık

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