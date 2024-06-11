Esnafı vuran saldırganın üzerine atladı

Küçükçekmece’de alacak meselesi nedeni ile bir kişi tartıştığı esnafı silahla bacağından vurup başında beklemeye başladı.

O sırada başka bir vatandaş saldırganın üzerine atlayarak onu etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Olay, akşamüstü Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 324. Sokak'ta meydana geldi. Aktarılanlara göre ayakkabı dükkanı işleten Z.A.'nın iş yerine, aralarında para tartışması olan bir kişi geldi. İkili arasındaki tartışma sırasında saldırgan kişi silahı ile Z.A.’yı bacaklarından vurdu.

Silah sesine koşan başka bir esnaf saldırganın üzerine atlayarak onu durdurmaya çalıştı. Mahallelinin de müdahaleye katılması ile saldırgan adam etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı teslim aldı.