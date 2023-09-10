Esra Bilgiç festivalde poz verirken şekilden şekile girdi. Meslektaşı Melis Sezen'i taklit etti

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç İtalya'da gerçekleştirilen Venedik Film Festivali'ne katıldı. Poz verirken şekilden şekle giren Esra Bilgiç'in o anları sosyal medyada gündem oldu. Bilgiç'in o halleri yine Venedik Film Festivali'ne katılan Melis Sezen'e benzetildi.

Esra Bilgiç festivalde poz verirken şekilden şekile girdi. Meslektaşı Melis Sezen'i taklit etti

Bu sene Venedik Film Festivali’nde pek çok Türk oyuncu marka işbirlikleri sayesinde Fransa'da boy gösterdi. Hollywood'a devam eden oyuncuların grevi sebebiyle bu sene sönük geçen festivalde Türk oyuncular dikkat çekti.

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Dikkat çeken isimler arasında Diriliş Ertuğrul ile tanınan ve pek çok dizide de boy gösteren Esra Bilgiç de vardı.

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Kırmızı mini elbisesinden sonra siyah sırt dekolteli bir elbise tercih eden Esra Bilgiç de Melis Sezen gibi poz vermek için şekilden şekle girdi.

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O anları sosyal medyaya yansıyan oyuncuya yorum yağdı. Güzel oyuncuyu görenler "Çok da güzel kadın ne gerek var", "Melis Sezen vol2", "Kasmasa daha iyi" yorumlarında bulundu.

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Venedik Film Festivaline katılan bir diğer oyuncu Melis Sezen'de kırmızı hali da değişik pozlar vererek gazetecilerin dikkatini çekmişti.

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