Melis Sezen'e babasından Cumhuriyet'in 100. yılına özel mektup. '20 yıl önce yazıldı' diyerek paylaştı

'ALDIĞIM EN ÖZEL HEDİYE' DİYEREK PAYLAŞTI

Sezen 20 yıl önce bugün için yazılan mektubu, 'Bugün hayatımın en özel hediyesini en özel günde aldım! Yıl 2023, Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Atatürk’ün de dediği gibi “En büyük bayram, kutlu olsun!” Bundan 20 yıl önce 29.10.2002 tarihinde babam ben daha 1. Sınıfta ilk defa okulumla birlikte Cumhuriyet Bayramına katılırken bugün için, 29 Ekim 2023 Cumhuriyet’in 100. Yılı için bir mektup yazmış bana ve ailemize. Şimdi, 20 yıl sonra bu mektup geldi. Tabi ki mektuptan bugüne kadar hiç haberim yoktu. İlk haberi aldığımda inanamadım." dedi.