Melis Sezen kendisini yaşlandıran reklamın perde arkasını anlattı

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Melis Sezen, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melis Sezen, şöhretle nasıl başa çıktığı sorusu üzerine, hayranlarıyla sokakta karşılaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatıp “Doğru projenin içinde yer alınca oyuncu da her gün gelişiyor, her gün dönüşüp gelişiyoruz. Çok kıymetli benim için. Bizi izleyen insanlarla sokakta karşılaşmak çok özel ve kıymetli. Onlarla bir araya gelince çok mutlu oluyorum” sözlerini kullandı.

Sezen, Onur Tuna ile oynadıkları reklam filminde plastik makyajla yaşlanmasıyla ilgili olarak ise “Çok acayipti plastik makyajla yaşlandık ve ilk kez bu makyajı denedim. İlk yapıldığında gerçekten yaşlanmış gibi hissetim, ruhum yaşlanmış gibi yorgunluğunu hissettim. Sonrasında sahneye girince inanılmaz oyun veriyor. Kendimi öyle hiç görmemiş olmak, başka karakter çıkarmak eğlenceliydi” diye konuştu.

Melis Sezen, yurt dışında oyunculuk yapmayı düşünebileceğini ve mesleğinin evrensel olduğunu hatırlatıp şöyle konuştu: “Oyunculuk evrensel meslek olduğu için çok isterim. O yüzden her ülkede zaten bizim Türk dizilerimiz dünya çapında satışları çok başarılı. Yurt dışına çıktığımda bizi ve başarılarımızı takdir eden çok insanla karşılaşıyorum. Asla kısıtlamıyorum kendimi. Teklif gelirse inşallah."