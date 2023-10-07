Esra Dermancıoğlu Milano sokaklarını titretti

Rol aldığı her projede adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, doğal haliyle beğeni topluyor. Milano'ya giden oyuncu, burada çılgınlar gibi dans etti. O anlara beğeni ve yorum yağdı.

Esra Dermancıoğlu Milano sokaklarını titretti

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Yer aldığı her projede adından söz ettiren Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Cesur kareleri, doğal hali ve yaşadığı aşklar sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

ekran-goruntusu-2023-10-07-200624.png

MİLANO'YA GİTTİ

Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde Asiye karakterini canlandıran oyuncu, Milano'ya gitti.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam etti.

ekran-goruntusu-2023-10-07-200609.png

'Milano'da bir Esra' notu ile paylaşılan karelere yorum ve beğeni yağdı.

Çılgınlar gibi dans etti

Öte yandan Milano sokaklarında çılgınca dans ettiği anları da hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.Söz konusu video viral oldu.

İlgili Haberler
Esra Dermancıoğlu çok çok özel anını anlattı: Bir gün sevgilimle...
Esra Dermancıoğlu yüzünü çorapla gerdirip dalga geçti. Seda Sayan'dan yanıt geldi
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı Dünya
Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek Yaşam
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı! Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı!
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak Gündem
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı Spor
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı Dünya
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı
Tottenham Luton Town'a tek attı. Ligde liderliğe yükseldi Spor
Tottenham Luton Town'a tek attı. Ligde liderliğe yükseldi