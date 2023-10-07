Esra Dermancıoğlu Milano sokaklarını titretti

Bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Yer aldığı her projede adından söz ettiren Dermancıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Cesur kareleri, doğal hali ve yaşadığı aşklar sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

MİLANO'YA GİTTİ

Şimdilerde Hudutsuz Sevda dizisinde Asiye karakterini canlandıran oyuncu, Milano'ya gitti.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam etti.

'Milano'da bir Esra' notu ile paylaşılan karelere yorum ve beğeni yağdı.

Çılgınlar gibi dans etti

Öte yandan Milano sokaklarında çılgınca dans ettiği anları da hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.Söz konusu video viral oldu.