Esra Dermancıoğlu çok çok özel anını anlattı: Bir gün sevgilimle...

2010-2012 tarihlerinde ekrana gelen "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Katarsis programına konuk oldu. Oyuncu "Çok kişisel olacak ama bunu hiçbir zaman unutmadım" diyerek bir sevgilisiyle yaşadığını anlattı.

Esra Dermancıoğlu çok çok özel anını anlattı: Bir gün sevgilimle...

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Esra Dermancıoğlu, son olarak estetikli ünlüleri radarına almıştı. Sosyal medyada güldüren başarılı oyuncu son olarak Katarsis'in konuğu oldu.

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın konuğu Esra Dermancıoğlu kendisine "Çok tatlı bir deli" denmesine itiraz ederek "Bu bana ters geliyor, ben deli değilim ama sürünün içinde çok aynı davranmıyor olabilirim" dedi.

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Esra Dermancıoğlu paylaşımlarına dair de "Hiçbir amacım yok, çocukken de böyleydim. Çok saniyelik şeyler" dedi.

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"Kendime döndüğüm zaman karanlıklara girdiğim de oluyor" sözlerine açıklık getiren oyuncu "Bir tek kendimle anlaşıyorum gibiyim. Buradaki kendimle olma hali sonsuz bir mutluluk. O karanlığı beraber yaşıyoruz bunu kimseyle paylaşmadım belki beraber olduğumuzda sevgililerim şahit olmuş olabilirler" dedi.

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EN ÖZELİNDEN ÖRNEK VERDİ

Esra Dermancıoğlu kendinden bahsederken "Çok kişisel olacak ama bunu hiçbir zaman unutmadım, bir gün bir sevgilimle sevişirken bana o sırada dedi ki; ben hayatımda bu kadar acılı bakan bir göz görmedim.

O esnada... Mesela orada küçücük bir bağ kurmuştum onunla ama tekrar doğsam kendime doğarım yine. Bir kere çok şaşırdım, ya onunla ilgili ya da belki benim çok açığa verdiğim cesaret edip söylememesi olabilir şaşırıdm, bir taraftan hoşuma da gitti. Bunu başka durumlarda da duydum aslında ama o an enteresandı. Beni hem biraz üzdü hem biri tarafından görülmesi bir taraftan hoşuma gitti" dedi.

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