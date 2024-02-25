Esra Erol yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı: İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı

Haber: Ercan KARACA / Esra Erol yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı. İki oğlu olan sunucu, "Kız çocuğu olan arkadaşlarım, 'Sen çok şanslısın, oğulların daha sakin. Kızlar daha farklı' diyor. Çocuk kendine özgün bir varlık olduğu için ben onların kendini ifade etme, özgür ve duygularını samimiyetle söylemelerine bayılıyorum. Küçük çocuk bir olayla ilgili eleştiri ve yorum getirdiğinde bizim toplumumuzda biraz garipseniyor ama artık çağın çocukları öyle değil, kendilerini ifade etmesine fırsat vermemiz gerekiyor" dedi. Hafta içi her gün ekranda olan Erol, "Belli bir rutinde geçiyor günlerim. Hafta içi yayın tüm zamanımızı alıyor. Hafta sonu çocuklarla ve arkadaşlarımla zaman geçirmeye çalışıyorum" dedi.

“İNSANIN GÜZEL HİSSETMESİ RUHUNUN HİSSETTİĞİYLE ÇOK ALAKALI”

Güzellik sırrını soran gazetecilere sunucu, "İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı... Bazen bir sabah kalkıyorsunuz, her zamanki gibisiniz ama içinizdeki enerji ve yapabilirim duygusu kendinizi güzel hissettiriyor. Benim için güzel olmanın karşılığı sağlıklı olmaktan geçiyor. Düzenli spor yapmaya çalışan biriyim. Yürüyüşe önem veriyorum. Dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Güzel bir sabun ve onun kokusu, iyi temizlenmiş bir cilt benim için... Herkesin güzellik sırrı olabilir ama dediğim gibi içimiz ne hissediyorsa oyuz" diye cevap verdi. Erol, "Sabunla ilgili takıntınız var mı?" sorusuna, "Sabunu çok seviyorum. Sabunun temizliğine karşı zaafım var. Sabun hayatımda olmazsa olmaz" yanıtını verdi.

“GELECEK ÇAĞIN EN BÜYÜK SIKINTISI YAPAY ZEKANIN YANLIŞ ELLERDE KULLANILMIŞ OLMASI”

Geçmiş yıllarda çekmiş olduğu videonun içeriği yapay zeka ile değiştirilerek dolandırıcıların hedefi olan Erol, "Şikayetimizi yaptık. Bundan sonra soruşturma süreci var. Süreci sevenlerimle paylaşacağım. Bence gelecek çağın en büyük sıkıntısı yapay zekanın yanlış ellerde kullanılmış olması... Görüntüdeki kişi benim, orada benim sesim kullanılsa bile anlatılan ifadeler bana ait değil. Güvenilir kişiler üzerinden bunu yapmaları çok tehlikeli... Gördüğünüz her videoya inanmayın. Zaten bir duyuru yapacak olsak kendi platformumuzdan, haber kanallarımızdan ve basın bülteniyle yapıyoruz" diyerek, uyarıda bulundu.