İngiliz Leydi evliyken neler yaşadığını açıkladı. Bütün bunlar Leydi'nin başına geliyorsa sıradan insana neler olmaz...

Sosyete dünyası açılan bir boşanma davası ve ortaya saçılan ifşalarla çalkalanıyor.

İngiliz sosyetesinin önde gelen isimlerinden Leydi Isabella Hervey, 2014 yılında evlendiği Christophe de Pauw ile boşanma kararı aldığını açıkladı. Açılan boşanma davasında ise kan donduran detaylar ortaya çıktı.

HAMİLEYKEN DAYAK YEMİŞ

İngiliz medyasına yer alan haberlerde Hervey, eşi de Pauw'un kendisini hamileyken dövdüğünü ifade ederken, oğullarının da babasına özenerek şiddete meyilli olduğuna dair iddialar yer aldı.

Manken ve reality TV yıldızı olan 41 yaşındaki Lady Isabella Hervey, Christophe de Pauw ile olan on yıllık "şiddet dolu" evliliğinin detaylarını açıkladı.

Bristol 6. Markisi'nin kızı olan Hervey, 2014 yılında Belçikalı iş insanı olan de Pauw ile evlendi ve evliliğin bir "peri masalı" olacağını hayal etti. Ancak işlerin düşündüğü gibi gitmeyen çiftin iki oğulları ve bir kızı var.

Hervey Daily Mail'e yaptığı açıklamada evliliğine ilişkin bilgiler paylaştı. Hervey, "Çok şiddet yanlısı olabiliyordu. Bana tükürür, tabak fırlatırdı; India'nın doğduğu gün yüzüme tokat attı" diye konuştu.

"BANA SALDIRIR SONRA BENİ ÖPMEK İSTERDİ"

Hervey, "Bir keresinde gözümü morarttı; başka bir seferinde yedi aylık hamileyken kafama metal bir cisimle vurdu. Sözlü olarak da çok acımasızdı. Bana 'kaltak' ve 'bok parçası' derdi ve hayatımı mahvedeceğini söylerdi. On dakika sonra da beni öpmek ve barışmak isterdi" ifadelerini kullandı.

Talihsiz sosyete, "En kötüsü de beni çocukların önünde taciz ediyordu. Bunun normal bir davranış olduğunu düşünüyorlardı. Babaları onların rol modeliydi, bu yüzden çocuklar onu taklit ederlerdi. Bana tükürür, isimler takar ve vururlardı" diye konuştu.

Hervey, "Yüzüme yumruk atarak gözümü morarttı. Yediklerimi kontrol edemediğim için bana kızgındı. Beni izole etti, arkadaşlarımdan ve ailemden kopardı; hatta baldızından bile. Onun baş belası olduğu söylenir ve ondan uzak tutulurdum. Vücudumdan iğrendiğini söylerdi. Zayıf olduğum için popomu eleştirir ve gidip başka biriyle yatacağını söylerdi. Beni 'romantik' bir akşam yemeği için dışarı çıkarırdı ve ben de şık giyinirdim ama bana seksi ya da çekici olmadığımı söylerdi. Gözü dışarıdaydı" diyerek yaşadıklarını anlattı.

LEYDİNİN İDDİALARINA YANIT GELDİ

De Pauw da Daily Mail gazetesine konuştu.

De Pauw hakkındaki iddialara ilişkin, "İlişkimiz bir yıl önce sona erdi ve çocuklarla ilgili konular dışında hiçbir ilişkimiz yok. Her ne kadar zor olsa da hayatımı, çocuklarıma yeni partnerimle birlikte sağlıklı ve istikrarlı bir ortamda güzel bir aile yuvası sunmaya devam edebilecek şekilde yeniden düzenlemeyi başardım. O zamandan beri çocuklarıma ve Leydi Isabella'ya iyi bir yaşam sürmeleri için tüm imkânları sağlayarak tam destek veriyorum. Portekiz mahkemeleri yasal prosedürleri yürütüyor ve zamanı geldiğinde ailemiz için en iyi kararı alacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.