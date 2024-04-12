Esrarengiz evden 2 senedir cesetler çıkıyor. Cama doğru yaklaşılınca koklayıp anladılar

Sakarya'nın Karasu bölgesindeki bir tatil sitesinde, kötü kokular üzerine yapılan kontrolde iki erkeğe ait cansız bedenler bulundu.

Geçtiğimiz yıl aynı dairede yaşlı bir adamın bedeni bulunmuştu.

Yalı Mahallesi'ndeki Batı Karadeniz Caddesi'nde bulunan tatil sitesinde, kötü kokular sebebiyle endişelenen vatandaşlar durumu acil servislere bildirdi.

Olay yerine intikal eden ekipler, daireye girdiklerinde iki erkek cesediyle karşılaştı.

Cesetlerin 65 yaşındaki Avni Çetinkaya ve 58 yaşındaki Yalçın Dereli'ye ait olduğu anlaşıldı.

İlk incelemeler sonrasında, bedenler adli tıp incelemesi için hastaneye gönderildi.

Ölüm nedenleri, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Ayrıca, geçen yıl 2 Nisan'da aynı dairede kalp rahatsızlığından ötürü vefat eden 61 yaşındaki İsmail Aydemir'in bedeni de bulunmuştu.

Aydemir'in, Çetinkaya ve Dereli ile birlikte dairenin ortak sahibi olduğu öğrenildi.

"EKİPLERİ BEKLERKEN CAMA DOĞRU YAKLAŞINCA KOKU GELDİĞİNİ FARK ETTİK"

"Cama doğru yaklaşınca koku geldiğini fark ettik" diyen görgü tanığı Çağatay Genç, şunları söyledi:

"Komşularımız sabah kahvaltıya bize gelirken kızları camlardaki sinekleri fark etmiş.

Durumu ev sahibin yakınlarına bildirmişler. Onlarında bir süredir haber alamadıklarının bilgisi üzerine durumu yetkililere bildirdik.

Ekipleri beklerken cama doğru yaklaşınca koku geldiğini fark ettik.

Ekipler kapıyı açar açmaz yerde cesedi gördü ve içerideki bir oda da diğer cesedi buldular"