‘Eşref Rüya’ dijitalde de zirveye yerleşti

Son yıllarda sayısı git gide artan ve özel içerikleriyle abonelerine keyifli anlar yaşatan dijital platformlarda 7-13 Nisan haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde Ata Demirer imzalı dizi ‘Bir İhtimal Daha Var’, liderlik serisini sürdürdü. Film kategorisinde ise Doğa Can Anafarta’nın yönettiği komedi filmi ‘Gelin Takımı’, üst üste 4 haftadır zirvede yer alıyor. Prime Video’da televizyon kategorisinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’lu ‘Eşref Rüya’ zirveye yerleşti. Film kategorisinde de orijinal aksiyon filmi ‘G20’, ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

TOD TV'de televizyon kategorisinde ‘Dexter: Original Sin’, liderliği kimseye kaptırmadı. Film kategorisindeyse ülkemizde 322 bin seyirci tarafından izlenen ‘Transformers: Canavarların Yükselişi (Transformers: Rise of the Beasts)’ zirvede yer aldı.

‘Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi açıldı

Atatürk’ün Türkiye’de daha önce yayımlanmamış 150 fotoğrafıyla birlikte Zübeyde Hanım’ın oğlunun yakın arkadaşı İsmail Hakkı Kavalalı’ya yazdığı mektup, ilk kez Time Dergisi’ne kapak olduğu sayı, Ata’nın ipek mendili, kartviziti, emeklilik belgesi, arabalarının forsları, Cumhurbaşkanlığı aracı forsu, Nutuk’un orijinali ve döneme ait belgeleri bir araya getiren ‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi, Müze Gazhane’de açıldı.

‘Cumhuriyet’imizin 102. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde, İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla ve Humanis’in titiz çalışmasıyla hayata geçirilen etkileyici sergi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini ve tarih sahnesindeki eşsiz yerini benzersiz bir arşivle gözler önüne seriyor.

Proje direktörlüğünü ve küratörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği 376 eserden oluşan sergi, 6 Temmuz’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Müze Gazhane’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ebru Gündeş’ten yapay zekâlı sürpriz

Ebru Gündeş, yeni şarkısı ‘Yüreğimden Tut’u Blue Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri Günay Çoban’a, müziği Cem Tuncer’e ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Doğukan Ayar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu şarkının klibi, Ebru Gündeş’in fotoğrafları referans alınarak yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanmış.

Teknolojiye ayak uyduran Ebru Gündeş, kendine has tarzıyla yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.